رابط خدمة اشمل نفسك على موقع الضمان الاجتماعي الأردني

عمان / سما

أطلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني، يوم الخميس، رابط خدمة اشمل نفسك على منصاتها الإلكترونية الرسمية؛ وذلك للأفراد والعمال غير المشمولين بالضمان والخدمات.

وذكرت المؤسسة الأردنية الحكومية في تصريح صحفي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن خدمة اشمل نفسك تتيح للعامل تقديم طلب شموله في الضمان الاجتماعي.

وأشارت الضمان الاجتماعي إلى أن اللجوء إلى اشمل نفسك يكون حال لم تقم الجهة التي يعمل لديها بشموله عن فترة عمله أو على أجره الحقيقي الذي يحصل عليه منها.

رابط اشمل نفسك

وأوضحت أنه تم الإعلان عن إطلاق خدمة اشمل نفسه؛ بهدف الحفاظ على حقوق العاملين في المنشآت التي يعملون فيها، والتي لم تعمل على شمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي سابقا.

وأكدت الضمان الاجتماعي، حرصها على ضمان استفادة العاملين من المنافع التأمينية التي توفرها، لا سيما في ظل الظروف الصعبة الحالية؛ نتيجة جائحة كورونا والإغلاق الناتج عنها.

طريقة التسجيل في خدمة اشمل نفسك

1. على زاوية الخدمات الإلكترونية، ويتعين على العامل الذي يرغب التقدم بطلب لشموله بالضمان الاجتماعي الدخول عليها.

2. بالنسبة للعامل الأردني فيتعين عليه إدخال رقمه الوطني ورقم هوية الأحوال المدنية وتاريخ ميلاده، أما غير الأردني فيطلب منه ادخال رقمه الشخصي ورقم جواز السفر.

3. ثم الضغط على خيار التحقق وحفظ البيانات، وبعد ذلك يكون متاح للعامل تعبئة النموذج الذي يتضمن كافة البيانات المطلوب إدخالها للتقدم بطلب شموله بالضمان الاجتماعي وارسال الطلب.

4. ثم تقوم المؤسسة بعد استقبالها طلب الشمول من العامل بإجراءات التفتيش وشموله اعتباراً من تاريخ التفتيش على المنشأة في إطار ترتيبات "برنامج بادر".