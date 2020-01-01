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رابط تحميل تطبيق اعتمرنا تقديم طلب الحصول على تصريح العمرة والصلاة

الخميس 15 أكتوبر 2020 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط تحميل تطبيق اعتمرنا تقديم طلب الحصول على تصريح العمرة والصلاة



الرياض / سما

أعلنت وزارة الحج السعودية، يوم الخميس، عن رابط تحميل تطبيق اعتمرنا للأندرويد والأيفون وجميع الهواتف الذكية؛ لتقديم طلبات من خلاله لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة.

وذكرت وزارة الحج في تصريح صحفي عبر تويتر أن تطبيق اعتمرنا يوفر إمكانية التسجيل لأداء العمرة؛ وذلك بعد توقف خلال الأشهر الماضية؛ جراء تفشي فيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن الحاصلين على تصريح من تطبيق اعتمرنا، يمكنهم اعتبارا من الأحد القادم، أداء الصلاة في الحرمين الشريفين وزيارة النبي؛ وذلك مع بداية عودة العمرة بشكل تدريجي.

تحميل تطبيق اعتمرنا للأندرويد

ويتيح تطبيق اعتمرنا العديد من الخدمات لسكان السعودية، منها تقديم طلب أداء عمرة، الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة في الروضة الشريفة رجال ونساء، السلام علي النبي صلى الله عليه وسلم.

يذكر أن التكامل التقني الجديد بين تطبيق توكلنا واعتمرنا يساهم في تنظيم العمرة ويساعد على منع المعتمر المصاب بفيروس كورونا من نقل عدوى المرض إلى الآخرين خلال أداء المناسك.

تحميل تطبيق اعتمرنا للأيفون

وحققت السعودية، تكاملا تقنيا بين تطبيق توكلنا واعتمرنا، إذ يجب على المستخدم التأكد من حالته الصحية عبر الأول، ثم الحصول على تصريح العمرة من المنصة الإلكترونية الثانية.

وفي نفس السياق، حال تغيرت الحالة الصحية للمستخدم عبر توكلنا وثبت إصابته بالفيروس، فإن تطبيق اعتمرنا يقوم تلقائنا بإلغاء التصريح؛ حفاظا على سلامة المعتمرين الآخرين.

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