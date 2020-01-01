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غزة : جيش الاحتلال يجهز ممرات برية استعدادًا لأي عملية عسكرية

الخميس 15 أكتوبر 2020 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : جيش الاحتلال يجهز ممرات برية استعدادًا لأي عملية عسكرية



القدس المحتلة / سما /

 بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مشروع لشق عشرات الكيلومترات من الممرات في مستوطنات غلاف قطاع غزة، ليتم عبرها نقل المركبات العسكرية عند تنفيذ أي عملية عسكرية.

وبحسب ما أورده موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، فإن الهدف من من إنشاء هذه الممرات تقليص الأضرار التي لحقت بالحقول الزراعية في مستوطنات الغلاف بعد أن داستتها الدبابات خلال عدوان "الجرف الصامد" عام 2014، وكجزء من الدروس المستفادة منها.

وأشار الموقع إلى أن المحميات الطبيعية أيضًا تعرضت لأضرار حينها، حيث دفع الجيش الإسرائيلي تعويضات بـ 30 مليون شيكل للمزارعين نتيجة تلك التحركات.

وتبلغ تكلفة المشروع الجديد مليون شيقل ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام، حيث تم تعبيد 4 كيلومترات حتى الآن من المسارات التي يتم العمل على تجهيزها.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي من القيادة الجنوبية، إن الهدف من المشروع هو تحقيق أقصى درجات الاستعداد العسكري في مواجهة قطاع غزة والقدرة على المناورة العالية، ومن ناحية أخرى تقليص الأضرار التي تلحق بالمناطق الزراعية والطبيعية في المنطقة الحدودية قدر الإمكان.

#غزة #الاحتلال #عملية برية #حرب

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