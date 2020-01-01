رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، خبر دعوة الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة نتنياهو لوقف الجنون الاستيطاني.

كما عنونت الصحف مواصلة الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 81 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية خطيرة للغاية، إضافة لتسجيل 4 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

حذر من السياسة الإسرائيلية التي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية.. أبو ردينة: المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف الجنون الاستيطاني

الرئيس يهاتف سامي مسلم معزيا بوفاة والدته ورجل الأعمال نصار نصار بوفاة والده

بعد جهود للمقاومة الشعبية: الاحتلال يزيل بؤرة أقامها مستوطنون على أراضي بيت دجن

الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

الاحتلال والمستوطنون يصعدون من جرائمهم بحق شعبنا وممتلكاته

"ثوري فتح" ووزيرة الصحة دعيا إلى تدخل دولي للإفراج عنه ووقفة إسناد في الخليل.. الأسير الأخرس يواصل معركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ81 ودعوات إلى تحرك جاد لمساندته..

أسرى من "فتح" و"الشعبية" يشرعون اليوم بخطوات تصعيدية ضد استمرار عزل الأسرى خرواط والجاغوب والقواسمي..

الأسير إسماعيل عارف يخضع لعملية جراحية لاستئصال إحدى كليتيه

لأول مرة.. فلسطين تقاضي مستوطنين في محاكمها

رئيس الوزراء التونسي: سنكون دائما في صف القضية الفلسطينية

"قطار" مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ينطلق من خيمة في الناقورة

4 وفيات و532 إصابة جديدة بـ "كورونا"

"كورونا": 32 وفاة بالأردن و20 في لبنان وأوروبا تشدد قيودها

ممثل باكستان لدى الأمم المتحدة: سنظل ندافع عن حق تقرير المصير للشعوب المحتلة

صيدم: الحوار الوطني لم يتناول تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات

الهند تقدم مليون دولار لدعم برامج وخدمات "الأونروا"

الأيام:

الاحتلال يقرر بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة وتوقع المصادقة على تشييد ألفي وحدة أخرى اليوم

اعتداءات المستوطنين تتسع: حرق أشجار وشق طريق وإغراق كروم بالمياه العادمة

الاحتلال يقرر إغلاق غرفة في منزل الأسير أبو بكر في يعبد

الجزائر تستعد لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية

"كورونا": 4 وفيات ورصد 532 إصابة وتسجيل 602 حالة تعافٍ من الفيروس

"الخارجية": التصريحات المنسوبة للهرفي لا تنسجم والموقف الرسمي

أسرى من "فتح" و"الشعبية" في معتقلات الاحتلال يشرعون اليوم في إضراب عن الطعام

خان يونس: مسلحون يقتحمون مسجدًا خلال صلاة الفجر ويختطفون ثلاثة مواطنين لساعات

واشنطن تحث السعودية مجددًا على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل كالإمارات والبحرين

الناقورة: انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

القدس: