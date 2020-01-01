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وفاة فلسطينيين بكورونا في السعودية وأمريكا

الخميس 15 أكتوبر 2020 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة فلسطينيين بكورونا في السعودية وأمريكا



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، في وقت متأخر من مساء لأربعاء، بتسجيل حالتي في صفوف الجاليات الفلسطينية بفيروس كورونا في أميركا والسعودية، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 269 والإصابات 6470.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، وفق بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن محمد راغب سعيد افتيح (40) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 79 حالة، كما أفاد الفريق بعدم تسجيل أية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 3887.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطن محمد زكريا رشيد صقر (37) عاماً، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 92.

إلى ذلك أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، وفق البيان، بمغادرة 5 دفعات جديدة من الطلبة والمواطنين الى كل من مصر، والسعودية، وتركيا، والكويت وفرانكفورت، للالتحاق بدراستهم واسرهم واعمالهم، وكان السفير د احمد الديك في وداع الاحباب المغادرين.

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