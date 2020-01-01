رئيسة وزراء فنلندا تتصدر العناوين بصورة في مجلة أزياء,صورة,

وكالات

تصدرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عناوين الصحف بعد أن ظهرت صورتها في مجلة أزياء، مما أشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد وشاجب.

وتم نشر صورة مارين نهاية الأسبوع الماضي على صفحة إنستغرام لمجلة الموضة "تريندي".

واعتبر منتقدو أن الصورة التي تظهر فيها السياسية الشابة وهي ترتدي سترة قصيرة، كاشفة للغاية وغير مهنية بالنسبة لامرأة في منصبها.

وأعقب التعليقات تدفق كبير من الدعم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بفنلندا، حيث نشر كل من الرجال والنساء صورا لأنفسهم وهم يرتدون سترات مماثلة.