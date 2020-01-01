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فاوتشي: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قد تكون متاحة نهاية العام

الخميس 15 أكتوبر 2020 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاوتشي: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قد تكون متاحة نهاية العام



واشنطن / وكالات /

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أنه يتوقع أن يكون هناك أقل من 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "الآمن والفعال" متاحا بحلول نهاية العام.

وقال فاوتشي في حديث لقناة "CBSNews" بصدد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه تلقى علاجا لفيروس كورونا: "توجد علاجات معروفة للفيروس. المصطلح قد يؤدي إلى ارتباك غير ضروري... علينا حقا الاعتماد على ما تعنيه كلمة علاج، لأن هذه كلمة تؤدي إلى الكثير من الارتباك".

وأكد أن ترامب لم يعد ينشر العدوى بكورونا ويمكنه حضور الجلسة المقبلة مع NBC News يوم الخميس دون تعريض الآخرين للخطر.

كما اعترض فاوتشي على الاستخدام غير المصرح به لحملة ترامب لتعليقاته في إعلان مدته 30 ثانية، مشددا على أن قرار استخدام تعليقاته دون موافقته وخارج السياق هو شكل من أشكال المضايقة. "رويترز"

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