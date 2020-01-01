الصحة تشكو من صعوبات في استيراد مسحات فحص كورونا

رام الله / سما / (شينخوا)

قال مدير المهن الطبية في الوزارة أسامة النجار، اليوم الأربعاء، إنها تواجه صعوبات كبيرة في استيراد مسحات فحص مرض فيروس كورونا الجديد.

وقال النجار، إن رصيد مسحات فحص كورونا المتوفر في فلسطين لا يزيد عن الاستخدام المتوقع لمدة شهر.

وأوضح النجار أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع الاستهلاك لدى وزارة الصحة الذي يزيد عن 7 آلاف فحص يومياً، وارتفاع الطلب على المسحات عالميا، إضافة إلى عرقلة إسرائيل دخولها لوزارة الصحة.

ونبه إلى أن قدرة القطاع الصحي محدودة في استيعاب أعداد كبيرة من المصابين بمرض كورونا في ظل توقعات بارتفاع أعداد الإصابات خاصة مع حلول موسم الشتاء.

وبحسب النجار فإن حدة انتشار مرض كورونا تتجه للأسوأ في الفترة المقبلة واختلاط المرض مع الانفلونزا الموسمية، محذرا من أن ارتفاع أعداد المرضى الذين قد يحتاجون لإنعاش وتنفس اصطناعي سيحد من قدرة الوزارة على التعامل مع الأعداد المتزايدة.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 4 وفيات و532 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

وذكر التقرير اليومي للوزارة أن حالتي وفاة تم تسجيلهما في الضفة الغربية وحالتين في القدس، مشيرا إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد إلى 463 حالة و56999 إصابة، من بينها 49934 حالة شفاء.