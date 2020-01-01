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تعثر حوارات أسرى الشعبية ومصلحة سجون الاحتلال وتوجه للتصعيد داخلها

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعثر حوارات أسرى الشعبية ومصلحة سجون الاحتلال وتوجه للتصعيد داخلها



غزة / سما /

 أعلن مركز حنظلة للأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، عن تعثر الحوارات بين أسرى الجبهة الشعبية ومصلحة السجون الإسرائيلية.

وأكد المركز في تصريح له، أن الحوارات وصلت إلى طريق مسدود فيما يخص انهاء عزل القائد وائل الجاغوب.

وأشار المركز إلى أن هناك حالة من الغليان الشديد والاستنفار بين أسرى الجبهة الشعبية عقب فشل الحوارات.

وأبلغ أسرى الشعبية، مصلحة السجون أنهم لن يصمتوا إزاء استمرار عزل الجاغوب وحملوها مسؤولية ما سيحدث داخل قلاع الأسر خلال الساعات القادمة.

واعتقل الجاغوب (43 عاماً) في العام 2001، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتصل مجموع سنوات اعتقاله حتى اليوم إلى 25 عاماً، ويشغل الجاغوب مسؤول فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال.

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