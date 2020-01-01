انخفاض بنسبة 22٪ في عدد فحوصات كورونا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية في بيان، اليوم الأربعاء، أن عدد وفيات كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 2098 حالة وفاة فيما ارتفعت الإصابات إلى 298500 إصابة بعد تسجيل 85 حالة وفاة، 2385 إصابة خلال 24 ساعة، من الساعة السادسة والنصف مساء أمس الأول، حتى السادسة والنصف مساء أمس.

وقال البيان، إن من مجمل الإصابات 755 وصفت حالتهم بالخطيرة، بينهم 241 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 251711 مصابا.

وبذلك يكون عدد الإصابات النشطة حاليا في إسرائيل 44688 إصابة.

وقالت مصادر إسرائيلية انه سُجل خلال الأسبوع الأخير، انخفاض بشكل يومي بعدد الإصابات ولوحظ التراجع بنسبة العدوى،و أظهرت المعطيات أيضاً التراجع في عدد الفحوصات اليومي لاكتشاف كورونا التي تجريها وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من خلال محطات الفحص المتنقلة، بحيث أن معدل التراجع بالفحوصات يصل إلى 22.5%.