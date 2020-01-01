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الكشف عن تفاصيل الجلسة الأولى من محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل الجلسة الأولى من محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل



بيروت /سما/

انتهت الجلسة الأولى من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية، التي عقدت في مقر اليونيفيل وبرعاية أمريكية، ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني بين الجانبين في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال مصدر مقرب من الجيش اللبناني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "انتهاء الجلسة الأولى من محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل".

وأضاف أن "الاجتماع كان بروتوكوليا واستكشافيا، وأن الاجتماع التالي سيعقد في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري"، مؤكدا أن "الجانب اللبناني رفض التقاط صورة رسمية برغم إصرار الأمريكيين والإسرائيليين وتم الاكتفاء بصورة غير رسمية".

وتابع أن "وفد التفاوض اللبناني سيتوجه إلى مقر قيادة الجيش ثم القصر الرئاسي لإطلاع الرئيس اللبناني ميشال عون على المحضر".

ويتألف الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي.

وأعلن كل من "حزب الله" و"حركة أمل"، صباح اليوم الأربعاء، رفضهما لوجود شخصيات مدنية في الوفد اللبناني الذي سيشارك في مفاوضات ترسيم الحدود. وقالوا في بيان، إن الوفد المشكل يخرج عن اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويضر بموقف لبنان ومصلحته.

#لبنان #اسرائيل #ترسيم الحدود البحريّة #اليونيفيل #الامم المتحدة #الجيش اللبناني #محادثات ترسيم الحدود #الولايات المتحدة

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