الخارجية: بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ضم تدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة الحكومة الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

كما أدانت، في بيان لها، نية ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية"، المصادقة على بناء آلاف الوحدات الأخرى، بما فيها بناء 5 آلاف وحدة في جلسته التي ستعقد غدا الخميس، وفقا للاعلام العبري، حيث ستبنى تلك الوحدات في معظم المستعمرات في الضفة المحتلة.

وأكدت الوزارة أن قرار الحكومة الإسرائيلية يشكل انتهاكا جديدا يضاف الى سلسلة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، واعتبرته جزاء من عمليات الضم والسرقة والقضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة.

ورأت الوزارة، في بيانها، ان قرار الحكومة الإسرائيلية دليل جديد على استمرارها في تنفيذ مخططات الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الارض الفلسطينية المحتلة، تنفيذا لما تسمى صفقة القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية سياسيا وبشكلا يترافق مع فرض وقائع جديدة على الارض في محاولة لانهاء حل الدولتين.