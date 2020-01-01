الاحتلال ومستوطنوه يصعدون من جرائمهم بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم

رام الله / سما /

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها، من جرائمهم بحق أبناء شعبنا، في مناطق عدة من محافظات الوطن.

وشن جيش الاحتلال اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 14 مواطنا، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في عدة مدن وقرى وبلدات، وقطعوا أشجار زيتون معمرة.

كما صادق الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مناطق بالضفة، من بينها 1100 وحدة في محافظة بيت لحم.

اعتقالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطنا، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، واستدعت آخرين لمراجعة مخابراتها.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد اياد شاهين (19 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب المحافظة، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه، وسلمت الشاب عدي محمود ابو مفرح (28 عاما)، من بلدة تقوع شرقها، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

واعتقل الاحتلال شابين من طولكرم، وهما: الأسير المحرر محمد منير عبد القادر إعمر (22 عاما) من ضاحية شويكة، ومحمد مروان شهاب (26 عاما) من مخيم نور شمس.

ومن نابلس، اعتقل الشاب عدي بسام حشاش، بعد مداهمة منزله في مخيم بلاطة شرق المحافظة، واندلعت مواجهات إثر ذلك، أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الصوت بشكل كثيف، دون وقوع إصابات.

ومن محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان هم: عيسى التميمي (27 عاما)، من مخيم قدورة للاجئين، وعاهد إياد غنايم (20 عاما)، ومحمد بهيج حمايل (20 عاما) من قرية كفر مالك، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كما اقتحمت بلدة نعلين، وسلمت عددا من المواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها، وسط اندلاع مواجهات في البلدة، دون وقوع إصابات.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت سبعة مواطنين على الأقل، من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد محيسن، ونسيم محيسن، ومحمود ناصر، وأُبي درباس، ومحمد أبو صايمة، وعبد الفتاح أبو صايمة، وصالح أبو عصب، بعد مداهمة منازلهم وفتشتها.

انتهاكات

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن رداد حامد رزق دراغمة من خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، بإزالة خيمته السكنية.

كما احتجزت راعيين اثنين، بعد مطاردتهما في عين الساكوت بالأغوار الشمالية وهما: إياد دراغمة، وأحمد حسين دراغمة، أثناء رعيهما مواشيهما وطاردت مواشي عدد من الرعاة في المنطقة.

وفي بلدة جالود جنوب نابلس، قطع مستوطنو "ايش كودش" المقامة على أراضي البلدة، أعمدة كهرباء باستخدام منشار كهربائي، ما أدى بحسب مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إلى انقطاع التيار عن المنطقة.

وأضاف دغلس أن مستوطنين تسللوا إلى المنطقة الشرقية من بلدة جالود، وقطعوا عددا من أعمدة الكهرباء باستخدام منشار كهربائي، مضيفا أن هناك تصاعدا ملحوظا في هجمات المستوطنين واستهداف المواطنين وممتلكاتهم.

كما شرع مستوطنون، بشق طريق استيطانية في المنطقة الشرقية من أراضي قرية عصيرة القبلية جنوب غرب نابلس.

وقال صاحب الأرض التي بدأ المستوطنون شق الطريق فيها حافظ صالح، لـ "وفا" إن مجموعة من المستوطنين المسلحين ترافقهم جرافة إسرائيلية، بدأت بشق طريق في أرضه بالمنطقة الشرقية من القرية، وأنه تمكن برفقة عدد من سكان القرية من إيقاف الجرافة عن العمل.

وهاجم مستوطنون منطقة "خان اللبن" في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس لـ"وفـا" إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة "خان اللبن" في البلدة، بحجة وجود أحجار تاريخية تعود لهم في المنطقة، محاولين سرقتها بحماية من جنود الاحتلال.

و"خان اللبن" هو بناء من العهد العثماني، تبلغ مساحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 300 دونم.

وقال عويس إن "المستوطنين يخططون لسرقة هذا الخان والاستيلاء على الأرضي المحيطة به منذ سنوات، لربط المستوطنات المجاورة ببعضها، لكن أهالي القرية تصدوا لهم مرات عدة، واليوم هاجموا مجددا الخان مرة أخرى.

وفي قطاع غزة، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا نقلاً عن شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على متن زوارقهم الحربية التي تجوب عرض البحر، أطلقوا النار على مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر منطقتي السودانية والواحة غرب البلدة، ما اضطرهم للتراجع نحو الشاطئ خوفاً على حياتهم.

وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال يومياً مهاجمة الصيادين والتنغيص عليهم، وتلاحقهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

وفيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينها 1100 وحدة في محافظة بيت لحم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه من المتوقع أن يصادق الاحتلال غدا الخميس، على مزيد من عمليات البناء، لتصل إجمالي الوحدات الجديدة التي سيتم بناؤها إلى 5 آلاف وحدة استيطانية.

وقال مراسلنا في بيت لحم، إن سلطات الاحتلال صادقت على بناء 1100 وحدة استيطانية موزعة على المستوطنات غرب وجنوب وشرق محافظة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، ان هذه المصادقة والقرارات دلالة على الهجمة الاستيطانية التي ترتكب بحق محافظة بيت لحم، ما يستدعي مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف الاستهداف المباشر للأراضي الفلسطينية وللمدينة المقدسة.