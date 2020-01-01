مارك اسبر: برامج كوريا الشمالية الصاروخية "تهديد خطير" للأمن

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي.



وجاء تصريح إسبر بعد أن كشفت بيونغ يانغ عن صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات في عرض عسكري مطلع الأسبوع.

وأفاد إسبر قبل بدء اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي في مقر البنتاغون: "نقر بأن برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية تظل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بأمن كوريا الجنوبية لكنه أضاف أن على الدولتين التوصل إلى طريقة أكثر عدلا لتقاسم تكلفة الدفاع "حتى لا تقع بشكل ظالم على عاتق دافعي الضرائب الأمريكيين".

واستحوذ ظهور صاروخ باليستي جديد عابر للقارات خلال العرض العسكري في كوريا الشمالية على اهتمام محللين غربيين، لكن مسؤولين في كوريا الجنوبية كانوا أكثر قلقا بكثير لعرض أنظمة إطلاق صواريخ متعددة وصواريخ أخرى قصيرة المدى ستكون مناسبة لضرب أهداف في الجنوب.