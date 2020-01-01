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الرئيس الصيني يدعو مشاة البحرية "للاستعداد للحرب"

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الصيني يدعو مشاة البحرية "للاستعداد للحرب"



وكالات

قام الرئيس الصيني شي جين بينغ، بزيارة تفقدية إلى قاعدة لمشاة البحرية الصينية في مقاطعة قواندونغ جنوبي الصين.

وبحسب وكالة "شنخوا" الصينية، دعا الرئيس الصيني إلى تعزيز قوات سلاح مشاة البحرية لتصبح من قوات النخبة في البلاد.



وشدد الرئيس الصيني في تصريحاته، التي أدلى بها أمس، على ضرورة تركيز سلاح البحرية الصيني على "الاستعداد للحرب والقدرات القتالية" والاحتفاظ بأعلى مستويات الاستعداد.


وأكد الرئيس الصيني ضرورة التزام سلاح المشاة البحرية "بالتدريب الموجه للقتال وأن يعزز التدريب الموجه نحو إنجاز المهام والمصمم لتلبية الاحتياجات المحددة وتدريبات قوة مقابل قوة".

ونوه جين بينغ في تصريحاته إلى أن التصميم الاستراتيجي ينبغي أن يتناسب مع استراتيجيات الصين فيما يتعلق "بالتنمية الوطنية، والأمن والجيش، والترتيبات الاستراتيجية للدفاع الوطني والجيش الحديثَيْن، ومع بناء أنظمة العمليات المشتركة وتحول البحرية نحو تطور جذري"، مطالبا ببذل المزيد من الجهود لتحديد هدف واتجاه مسار وبؤرة تركيز سلاح المشاة التابع للقوات البحرية.

وتطرق جين بينغ في حديثه إلى أهمية الابتكارات ونظريات القتال بالإضافة إلى أنماط التدريب وتشكيلات قوات المهام في البحرية الصينية، بهدف زيادة القدرات القتالية في القوى البحرية.

#الرئيس الصيني #شي جين بينغ #البحرية الصينية #وكالة شينخوا الصينية #مشاة البحرية #التصميم الاستراتيجي #التنمية الوطنية #الجيش الصيني

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