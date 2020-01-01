أسرى فتح والشعبية يشرعون بخطوات تصعيدية تضامناً مع المعزولين خرواط والجاغوب والقواسمي

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد من أسرى فتح و الجبهة الشعبية في عدد من معتقلات الاحتلال سيشرعون بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، مطالبين بإنهاء عزل كل من الاسرى عمر خرواط والأسير وائل الجاغوب والاسير حاتم القواسمي.



وبينت الهيئة، أن الخطوات ستبدأ غدا الخميس، بدخول اكثر من 50 أسيرا إضرابا مفتوحا عن الطعام في عدة معتقلات، ستتبعها دفعات لاحقه بشكل تدريجي، حيث تأتي هذه الخطوة بعد فشل جميع جلسات الحوار في انهاء عزل الاسرى الثلاثة.



الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تواصل عزل كل من الأسرى عمر خرواط، وحاتم القواسمي، ووائل الجاغوب، منذ عدة أشهر، بظروف اعتقالية وحياتيه صعبة وقاسية، وتمنعهم من الزيارات أو التواصل مع العالم الخارج