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جنين: فصائل العمل الوطني تدعو للتحرك نصرة للأسير الأخرس

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: فصائل العمل الوطني تدعو للتحرك نصرة للأسير الأخرس



جنين / سما /

 ناشدت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين، مساء اليوم الأربعاء، كافة الضمائر الإنسانية الى التحرك الفعلي والجاد من أجل نصرة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الــ"80" على التوالي .

ودعت الفصائل الوطنية كافة أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده الى التحرك الفعلي والجاد من أجل مساندة الأسير الاخرس وبما يليق بحجم تضحياته، وبما يكون كفيلا لوقف الضغط الممارس عليه في ظل تراجع وضعه الصحي لأقصى درجه ورفض الاحتلال الاسرائيلي الاستجابة لمطلبه العادل بالحرية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الطارىء الذي عقدته في مقر حركة فتح في جنين، على ضوء استمرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالتنكر لحق الشعب الفلسطيني واستمرار الاستيلاء على الاراضي والاستيطان ومحاولة الضم الفاشلة، والعديد من الانتهاكات المتواصلة يوميا بحق أبناء شعبنا الأعزل، ومنها استمرار اعتقال الاخرس دون تهمة أو مصوغ قانوني رغم تردي وضعه الصحي.

واكد المجتمعون تنفيذ مجموعة من الفعاليات التضامنية المساندة  للأخرس ورفاقه الأسرى.

كما تقدموا بأحر التهاني لرفاق الجبهة العربية الفلسطينية ممثلين بأمين السر عبد الكريم طحاينة، وكادر الجبهة، بذكرى انطلاقتهم الـــ"72" و"27" عاما على التجديد

#الفصائل الفلسطينية #جنين #فصائل العمل الوطني #الاسير الاخرس

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