الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة شاب من دورا جنوب الخليل

الخليل / سما /

فتحت الشرطة والنيابة العامة، تحقيقا حول ظروف وملابسات وفاة شاب (29 عاما)، عثر عليه داخل منزله بمدينة دورا جنوب الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة يتعلق بالعثور على جثة شاب، داخل منزله في بلدة دورا، تحركت الشرطة إلى المنزل للوقوف على ملابسات الحادثة، فيما باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت بدورها للمكان، وقررت التحفظ على الجثمان لحين احالته للطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة.