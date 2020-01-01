  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية



عمان /سما/

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز، رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخطوة أحادية غير قانونية ومُدانة تقوّض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وشدد الفايز على ضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية، سواء أكانت بناء أو توسعة أو مصادرة للأراضي، وفقا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التي تقوض جهود السلام وفرصه.

#الاردن #السلطات الإسرائيلية #استيطان #مستوطنات #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

نتائج شهادة البكالوريا في الجزائر 2020 رابط موقع كشف النقاط

غزة: مسلحون يختطفون 3 مواطنين من داخل أحد المساجد والداخلية تعقب

بالفيديو.. الفتى الأردني ضحية “جريمة الزرقاء” يروي تفاصيل مروعة عمّا تعرض له على يد خاطفيه

خانيونس: بيان صادر عن عائلة الرقب حول عملية اختطاف أبنائها أثناء صلاة الفجر

اسرائيل تحدد موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..

الجهاد الاسلامي تعرب عن أسفها ورفضها للحادث الذي وقع في مسجد بخانيونس وتتعهد بمحاسبة المتورطين

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

القدس

المسجد الأقصى و”الحجاج الجدد”: تخوف أردني وتدفق حاخامي.. والسعودية: ما هدف خليفة الأمويين الخامس؟

الرئيس

روسيا تؤيد التطبيع بين إسرائيل ودول عربية لكن "ليس على حساب الفلسطينيين"

بندر

بين “حق الانتظار” والرد.. يديعوت: "تشهيرات" بندر وكورونا عريقات.. تباعد سياسي أم تصفية حسابات؟

بعد اكتشاف إصابات بـ"كورونا" مجهولة المصدر.. صحة غزة تكشف تفاصيل ما جرى في مخيم البريج...

الأزمة تتعمق.. غانتس: "إذا استمر نتنياهو بالتصرف ليس مثل البشر، فليتحمل المسؤولية"..!