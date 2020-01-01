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بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة



غزة / سما /

 أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية نقلاً عن شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على متن زوارقهم الحربية التي تجوب عرض البحر، أطلقوا النار على مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر منطقتي السودانية والواحة غرب البلدة، ما اضطرهم للتراجع نحو الشاطئ خوفاً على حياتهم.

وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال يومياً مهاجمة الصيادين والتنغيص عليهم، وتلاحقهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

#زوارق الاحتلال #مراكب الصيادين #بحر غزة

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