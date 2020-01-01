أمير قطر يبعث رسالة إلى أمير الكويت

وكالات

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

ذكرت ذلك صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، قام بتسليمها خلال زيارته للكويت.





وأوضحت الصحيفة أن وزير خارجية قطر نقل تحيات أمير البلاد، إلى أمير دولة الكويت، وتمنياته للشعب الكويتي دوام التقدم والازدهار، بينما بعث أمير الكويت برسالة مماثلة أعرب فيها عن تمنياته للشعب القطري بالتطور والنماء.



ولفتت الصحيفة إلى أن وزير خارجية قطر عقد مباحثات ثنائية مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر قطر أن الكويت تمتلك سياسة تتسم بالهدوء والعقلانية، قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي قال عنه وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن "هذه السياسة تعتبر عملة نادرة في العالم"، مضيفا: "لذا نجد دائما الشيخ صباح ودولة الكويت يعتبران منارة بهذه العقلانية وهذا الهدوء".