صورة.. محمد هنيدي يعقب على قصة وفاة مريم محمد فتاة المعادي

القاهرة / سما

تفاعل الفنان محمد هنيدي الممثل الكوميدي المصري، اليوم الأربعاء، مع خبر وفاة مريم محمد الفتاة المصرية العشرينية التي انتقلت إلى رحمة الله؛ بعد حادثة تحرش تعرضت لها.

ونشر الفنان هنيدي، صورة للفتاة على حسابه الموثق بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق عليها قائلا : "البنت الجميلة دي اسمها مريم محمد كانت ماشيه في أمان الله".

وأضاف هنيدي : "جيه (جاء) 3 كائنات ما ينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة لاننا هنكون ظلمنا الحيوانات، وتحرشوا بيها ولما حاولت تبعد عنهم تسببوا في وفاتها".

وختم هنيدي تغريدته قائلا : "ربنا يرحمك ويصبر اهلك ويا ريت الكائنات دي يتم توقيع أقصي عقوبة عليها عشان يكونوا عبرة". فيما تفاعل العشرات من المغردين مع قضيتها.





وغردت ناشطة تدعى أسماء على القضية، قائلة : "المرعب في خبر وفاه مريم إنه حدث عادي ممكن يحصل لأي حد فينا ومن غير أي ذنب لمجرد إننا مبنعملش أي حاجة غير اننا عايشين بس عايشين في وسط خناذير".

بدورها، قالت درية خالد : "آخر ضحيه للتحرش كانت مريم محمد التي سُحلت وماتت. الله يرحمها ويوسع مدخلها الجنه ويرزقها الفردوس يا رب، بس أنا عايزه أعرف هو فيه ايه ؟؟".

وتساءلت الناشطة درية خالد : "مالكوا بجد الرجاله التي تتحرش دي (هذه) لا يوجد لديها أخت أو زوجه أو هناك ستات في حياتهم مش خايفين من حاجه؟ مش خايفين من ربنا".

وتابعت حول قصة وفاة مريم محمد : "ماذا سيقولون لله؟ كيف سيبررون له ولا هما عاملين حسابهم إنهم لن يموتوا. يا جماعة بجد حرفيا أن أصبح لا أعرف أمشي في الشارع ومرعوبة على أصحابي وأخواتي الذين أحبهم".