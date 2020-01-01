"وول ستريت": الحوثيون يطلقون سراح رهينتين أمريكيين

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة الأربعاء، إطلاق الحوثيين سراح رهينتين أمريكيين مقابل تحرير 200 من عناصرهم.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين، أن "الرهينتين الأمريكيتين بالإضافة إلى رفات ثالث، تم الإفراج عنهم كجزء من صفقة تدعمها الولايات المتحدة للإفراج عن 200 عنصر من الموالين للحوثيين".

وأضافت نقلا عن كاش باتيل، نائب مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "تم الإفراج عن عاملة الإغاثة ساندرا لولي، والتي احتجزت لمدة 3 سنوات، ورجل الأعمال ميكائيل جيدادا، المحتجز لمدة عام تقريبا، وكذلك جثة بلال فطين، كجزء من الصفقة".

وقال باتيل: "تم نقل المحررين من العاصمة اليمنية صنعاء على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني بعد ساعات فقط من تسليم المسلحين، بالإضافة إلى المساعدات الطبية للبلاد، مقابل الرهائن".

وأضاف: "الولايات المتحدة عملت على ضمان أن عودة الحوثيين إلى اليمن لا تشكل خطرا كبيرا".

وأشارت مصادر مطلعة، نقلا عن مسؤولين سعوديين دعمهم للصفقة، التي عملت الولايات المتحدة عليها بشكل عاجل لتأمين الإفراج عن السيدة لولي، والتي "كانت صحتها في تدهور".