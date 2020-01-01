الجولة الثانية خلال أسبوعين.. نجاح جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود المائية

القدس المحتلة / سما /

اختتمت الإدارة الأمريكية مساء اليوم الأربعاء الجولة الأولى من المباحثات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود المائية التي جرت في رأس الناقورة.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، "اجتمع ممثلو حكومات اسرائيل ولبنان والولايات المتحدة في محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.



وأوضحت أن المفاوضات تمت بوساطة الفريق الأمريكي بقيادة مساعد وزير الخارجية ديفيد شنكار والسفير جون دريشر، والممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيس.



وقال البيان "خلال هذا الاجتماع الأولي، أجرى المندوبون محادثات ناجحة وأكدوا التزامهم بمواصلة المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر".



وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الجولة الثانية من المحادثات مع إسرائيل بخصوص تحديد الحدود البحرية ستجرى خلال أسبوعين.