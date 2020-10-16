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وزير الخارجية الامريكي يدعو السعودية الى تطبيع علاقاتها مع اسرائيل..

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الامريكي يدعو السعودية الى تطبيع علاقاتها مع اسرائيل..



القدس المحتلة / سما /

دعا وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اليوم الاربعاء السعودية النظر بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل ، جاء ذلك خلال اجتماع له مع نظيره السعودي والذي اعرب امامه ايضا عن دعم واشنطن لدعم "برنامج قوي لبيع الاسلحة". 

بومبيو قال انه اثار موضوع اتفاقات "ابراهم"، خلال الاجتماع مع الوزير السعودي الامير فيصل بن فرحان خلال اجتماعه معه في واشنطن، كما شكر الوزير الامريكي نظيره السعودي على "الدور السعودي لنجاح الاتفاقات"، واتفاقات "ابراهيم" هي اتفاقات تطبيع العلاقات مع اسرائيل والتي تواسطت بها الولايات المتحدة 

وحث وزير الخارجية الأميركي المملكة السعودية على تشجيع الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل. 

وحول قضايا حقوق الانسان في السعودية، قال الوزير الامريكي " شجعنا المملكة في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير وهناك قلق بشأن مواطنين أميركيين". 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المرشح لولاية ثانية في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قال في تصريح سابق إن الرياض ستطبع علاقاتها مع إسرائيل "في الوقت المناسب". 

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