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"الخارجية" توضح آلية سفر الطلبة والمواطنين للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" توضح آلية سفر الطلبة والمواطنين للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أنه لا تغيير على آلية سفر الطلبة والمواطنين للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم، والقائمة على أساس التنسيق المشترك والكامل بين الوزارتين الفلسطينية والأردنية.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، "هذا يعني أن أي مواطن أو طالب لن يتمكن من السفر، دون حصوله على الموافقات المسبقة اللازمة"، مؤكدة التزامها بتسهيل سفر الطلبة والمواطنين الذين حصلوا بالفعل على تلك الموافقات.

ودعت المواطنين والطلبة الذين قاموا بشراء تذاكر للسفر على اي من الرحلات التي اعلنت عنها الوزارة، دون ان يكون لديهم الموافقات والتنسيقات المسبقة اللازمة، لعدم التوجه الى المعابر الفلسطينية، وذلك ابتداء من صباح يوم غد الخميس.                         

وطالبت الوزارة جميع الطلبة والمواطنين الذين لم يسجلوا لديها، وقاموا بشراء تذاكر سفر على متن رحلات يوم غد الخميس المتجهة الى قطر، ومصر، ودبي بضرورة التسجيل فورا على الرابط التالي:  http://www.mofa.pna.ps/evacuation، وذلك في محاولة لتقديم المساعدة لهم، وتمكينهم من السفر في حال الحصول على الموافقات اللازمة، وذلك لمرة واحدة استثنائيا، حيث يبدأ التسجيل اعتبارا من الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، ولغاية العاشرة ليلا.

#الخارجية والمغتربين #سفر #الية السفر #الطلبة الفلسطينيين #سفر الطلبة

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