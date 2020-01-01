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"التربية" تعلن بدء استقبال الوثائق الجديدة لوظائف التعليم المهني

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن بدء استقبال الوثائق الجديدة لوظائف التعليم المهني



رام الله /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، بدء استقبال الوثائق الجديدة لوظائف التعليم المهني للعام الدراسي 2020-2021، لمن تم قبول طلباتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الوثائق المطلوبة تشمل المؤهلات العلمية و"قبول إفادة خريج بإنهاء كافة متطلبات التخرج متضمنة المعدل التراكمي النهائي، بشرط أن تكون مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، وشهادة خبرة مصدقة حسب الأصول، وحالات خاصة مصدقة حسب الأصول، إن وجدت.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتسليم هذه الوثائق هو نهاية دوام يوم الأحد المقبل 18 تشرين الأول/ اكتوبر، لافتةً إلى أن التسليم يكون لدى أقسام الشؤون الإدارية في مديريات الوزارة.

وشددت "التربية" على ضرورة رفع هذه الوثائق على حسابات المتقدمين في البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام، وأنه خلاف ذلك لن يتم اعتمادها في طلبات التوظيف للأعوام المقبلة.

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