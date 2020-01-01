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اسرائيل: فتح مطار بن غوريون بدءًا من منتصف ليلة الخميس

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: فتح مطار بن غوريون بدءًا من منتصف ليلة الخميس



القدس المحتلة /سما/

قرر وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، ووزيرة المواصلات، ميري ريغيف، على عودة الطيران وفتح مطار بن غوريون، بدءًا من منصف ليلة الخميس - الجمعة المقبلة، مع انتهاء مدة التقييدات التي فرضت على شركات الطيران والمغادرة إلى الخارج.

وتوصلت وزارة المواصلات الإسرائيلية، إلى تفاهمات مع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تسمح بفتح مطار بن غوريون في اللد، بدءا من منتصف الليلة المقبلة، مع انتهاء المدة القانونية لعمل الأنظمة المقيدة.

ويجتمع مسؤولون في وزارة المواصلات، في وقت لاحق، اليوم، الأربعاء، مع مندلبليت لإتمام إجراءات المصادقات القانونية في هذا الشأن؛ علما بأن الوزيرة ريغيف، ضغطت خلال اجتماع المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، الذي عقد أمس، على فتح المطار بدءًا من الخميس، حتى في ظل تمديد الإغلاق المشدد للإثنين المقبل.

وقرر كابينيت كورونا تمديد التقييدات التي فرضت على شركات الطيران ومغادرة البلاد إلى الخارج حتى يوم الخميس المقبل، وأشار في بيان صدر عنها إلى أن القرارات ستصدر عن الجلسة التي عقدها المسؤولون في وزارة المواصلات مع المستشار القضائي للحكومة، اليوم.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن تقديرات شركات الطيران تشير إلى أن آلاف المسافرين اقتنوا تذاكر سفر للأيام الأربعة المقبلة على أساس أن إغلاق المطار سينتهي عند انتهاء مفعول الأنظمة ليل الخميس الجمعة المقبل.

وأضافت القناة أن شركات الطيران أعلنت أنها لن تلغي الرحلات على جميع الأحوال. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت تقييدات على الطيران مع بداية الإغلاق الثاني، وسمحت بالمغادرة فقط للأشخاص الذين اقتنوا التذاكر قبل بدء سران مفعول الإغلاق.

ووفقا لصورة الوضع القانوني للأنظمة الجارية، فإن إقرار فتح المطار قد يضع المسافرين أمام معضلة، فمن جهة لن يتمكنوا من الوصول إلى المطار في ظل الإغلاق المستمر حتى يوم الإثنين المقبل، ومن جهة أخرى، فإن شركات الطيران لا تعتزم إلغاء الرحلات أو تعويض المسافرين عن الحجوزات.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #مطار بن غوريون #الطيران الاسرائيلي #فيروس كورونا

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