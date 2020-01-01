الشرطة تضبط 17 مركبة غير قانونية وتقبض على 38 مطلوبا للعداله في جنين

جنين /سما/

ضبطت الشرطة 17 مركبة غير قانونية وقبضت على 38 مطلوبا للعدالة صادر بحقهم 210 مذكرات قضائية في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ، قامت الشرطة اليوم، بضبط 10 مركبات و7 دراجات غير قانونية .

كما تمكنت الشرطة من القبض على 38 مطلوبا للعدالة صادر بحقهم 210 مذكرات قضائية في محافظة جنين .

وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونيه لما فيها مخاطر جسيمة على كافة المستويات .