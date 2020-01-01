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رئيس الوزراء الفلسطيني: على أوروبا أن تضع ثقلها بعملية السلام بدلاً من التفرد الأمريكي

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الفلسطيني: على أوروبا أن تضع ثقلها بعملية السلام بدلاً من التفرد الأمريكي



رام الله /سما/

أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، على ضرورة أن تضع أوروبا ثقلها، خلف موقفها السياسي بشكل جدي، وأن تنخرط بدعم عملية السلام، بدلاً من التفرد الأمريكي بها، والخروج بمبادرة لحل الصراع، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين على أرض الواقع.

جاء ذلك، خلال استقباله، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، ممثل إيرلندا الجديد لدى دولة فلسطين، السيد دون سكستون، حيث بحث معه آخر التطورات والمستجدات السياسية.

وتمنى اشتية للسيد سكستون، التوفيق في مهامه الجديدة، وتعزيز أواصر التعاون المشترك ما بين البلدين، والدفع نحو اعتراف إيرلندا بدولة فلسطين، مثمناً موقف إيرلندا الداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، والعلاقة الوثيقة بين الشعبين الفلسطيني والإيرلندي.

 

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