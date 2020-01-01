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الإعلام الحكومي: استئناف إدخال الصحف اليومية من الضفة الى قطاع غزة

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي: استئناف إدخال الصحف اليومية من الضفة الى قطاع غزة



غزة /سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن استئناف دخول الصحف المحلية اليومية من الضفة إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ ايرز.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف: إن قرار استئناف دخول الصحف سيبدأ العمل به بدءًا من الغد، وفق إجراءات السلامة والوقاية دون الحاجة لحجرها بحسب التوصية الطبية السابقة، والاكتفاء بتعقيم الصحف وهي مغلفة.

وأكد معروف أن القرار جاء في أعقاب توصية المكتب بإعادة دراسة الموضوع في ضوء مستجدات الحالة الوبائية وإقرار وزارة الصحة بجلب الصحف مغلفة والاكتفاء بالتعقيم دون الحاجة لحجرها لمدة 48 ساعة وفق القرار السابق بالخصوص.

وشدد معروف على أن القرار الجديد جاء بناءً على توصية اللجنة الطبية المختصة في ملف مواجهة فيروس (كورونا)، وعملاً بما هو متبع من إجراءات مع كافة الواردات إلى قطاع غزة، وبما يضمن وصول الصحف دون أية مخاطر من انتقال العدوى.

ودعا معروف إدارات الصحف للشروع في ارسال النسخ المخصصة لغزة بدء من غد الخميس، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية في قطاع غزة تُقدر الأمور بشأن قرارات مواجهة كورونا بميزان المصلحة العامة لضمان تحقيق صحة وسلامة أبناء شعبنا في قطاع غزة.
 

#غزة #المكتب الاعلامي الحكومي #الصحف الفلسطينية #قطاع غزة #فيروس كورونا

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