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بعد ظهور اصابات جدبدة بكورونا.. الطوارئ العليا بغزة تغلق جزء من حارة بني عامر بالدرج

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد ظهور اصابات جدبدة بكورونا.. الطوارئ العليا بغزة تغلق جزء من حارة بني عامر بالدرج



غزة /سما/

فرضت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، إغلاقا كاملا على جزء من حارة بني عامر بحي الدرج شرق مدينة غزة، وحجر لجميع الأسر في هذا المربع، وذلك بعد ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت اللجنة، إلى أن سكان المكان المحجور حالياً يبلغ عددهم حوالي 200 شخص من 38 أسرة داخل 19 بناية، وجاء قرار الاغلاق بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارتي الداخلية والامن الوطني والصحة، بناءً على دراسة الحالات التي اكتشف في هذا المربع منذ بدء الجائحة نهاية شهر اغسطس الماضي، حيث بلغت نسبة المصابين 16% من سكان حارة بني عامر بعدد اصابات 32 شخص.

️ وأضافت: "طواقم وزارة الصحة في هذه الأثناء بتقديم الارشادات والتنيهات للمواطنين وتوزيع بعض مواد التعقيم ووسائل الوقاية على الأسر المحجورة".
 

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