الثقافة تهنئ الروائي إبراهيم نصر الله بجائزة كتارا للمرة الثانية

رام الله /سما/

هنَّأَت وزارة الثقافة الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله بفوزه بجائزة كتارا للمرة الثانية فئة الرواية المنشورة، عن روايته: "ثلاثية الأجراس: دبابة تحت شجرة عيد الميلاد"، ليكون بذلك أول روائي عربي يفوز بهذه الجائزة عن هذه الفئة، مرتين.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، إن الإبداع الثقافي بكافة أشكاله يشكل اللبنة الأساسية في مواجهة محاولات الطمس وتغيير الهوية الفلسطينية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ زمن، مؤكدا على أن الفلسطيني هو صاحب الأرض وصاحب القضية، وأن أي عمل فلسطيني يفوز بجائزة يعتبر أداة مهمة في نشر الثقافة التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية الفلسطينية.

من الجدير ذكره أن عدد الروايات المرشحة لهذه الجائزة بلغ 930 رواية.

يشار الى أن إبراهيم نصر الله له العديد من الإصدارات الشعرية والروايات والكتب النقدية وكتب السيرة. كما نال9 جوائز، منها جائزة البوكر العالمية للرواية العربية عام 2018 عن روايته "حرب الكلب الثانية"، وجائزة كتارا للرواية العربية عن رواية "أرواح كليمنجارو" عام 2016، وجائزة سلطان العويس للشعر العربي عام 1998، وجائزة تيسير سبول للرواية 1994، وجائزة عرار للشعر.