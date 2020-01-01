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الرجوب يطلع الممثلة الكندية على انتهاكات الاحتلال في محافظة جنين

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع الممثلة الكندية على انتهاكات الاحتلال في محافظة جنين



جنين /سما/

 أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، الممثلة الكندية روبن وتلقر، والعميد جنواه بوشيه، قائد فريق البعثة الكندية في فلسطين، على الأوضاع العامة في محافظة جنين وانتهاكات الاحتلال .

وأكد الرجوب أهمية الدور الكندي في دعم شعبنا الفلسطيني والوقوف إلى جانبه، مقدماً الشكر لكندا حكومة وشعباً على الدعم المقدم لعدة قطاعات يوليها الكنديون اهتماما، والتي من شأنها المساعدة ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وصولاً لإنهاء الاحتلال.

واستعرض الرجوب صورة الأوضاع العامة في المحافظة على كافة الصعد والتحديات التي تواجه المحافظة لتحقيق آفاق التنمية، كما تطرق لانتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، من خلال الاقتحامات والمداهمات وحملات الاعتقال وتفتيش المنازل اليومية، والاعتداء على المواطنين وسرقة أراضيهم ومنعهم من العمل فيها.

وأضاف: أن الاحتلال الإسرائيلي أثر على مختلف نواحي الحياة مما ترك انعكاسا كبيرا على الأداء، غير أن هذه الانتهاكات لن تؤثر على هدفنا بالحفاظ على استقرار مؤسساتنا وتحقيق طموحات شعبنا في نيل الحرية والاستقلال في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبها أكدت روبن، على موقف الحكومة الكندية المتعلق بحل الدولتين على حدود 67، والتزام كندا بمواصلة الدعم للسلطة الوطنية، وخاصةً في ظل التنسيق والتعاون الكامل ما بين الحكومتين الكندية والفلسطينية، في عدة مجالات تستهدف تطوير القدرات الفلسطينية وبناء مؤسسات الدولة.

#محافظ جنين #أكرم الرجوب

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