أسرى "فتح" المحررون: مستعدون لكل ما يلزم لمساندة الأسير الأخرس بعيدا عن المزاودين

رام الله /سما/

أكد أسرى حركة "فتح" المحررون، وقوفهم إلى جانب الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الـ80 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وشدد أسرى حركة "فتح" المحررون، في بيان صحفي الىيوم الأربعاء، على استعدادهم لتقديم كل ما يلزم لنصرة الأسير الأخرس ومساندته بعيدا عن المزاودين، خاصة المتسلقين على نضال إخوتهم الأسرى محاولين سرقة الصورة والإعلام منهم عبر بعض الخطوات التي لا تخدم الأسير الأخرس.

وقال الأسرى في بيانهم: "ما قام به البعض من محاولة تسليط الضوء على أنفسهم بعيدا عن وقفة جدية مع الأسير الأخرس، لا يعبر إلا عن انتهازية وتسلق على ألم وجوع المضرب عن الطعام ومعاناة عائلته".

وأضافوا أنهم يتابعون بأدق التفاصيل كافة الجهات والمؤسسات المعنية بقضية الأسير الأخرس، ولن يقفوا متفرجين ولا مكتوفي الأيدي.

وأكدوا أن إضراب الأسير الأخرس والمستمر منذ 80 يوما، ما هو إلا جزء من فسيفساء نضال الحركة الأسيرة، وأن أسرى محررين لحركة فتح يؤكدون دعمهم وتضامنهم الكامل مع كل أسير يخوض مواجهة السجان في سبيل الكرامة والحرية.