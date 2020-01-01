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رئيس الوزراء التونسي: سنكون دائما في صفّ القضية الفلسطينية

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء التونسي: سنكون دائما في صفّ القضية الفلسطينية



تونس /سما/

أكد رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي وقوف تونس حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها ستكون دائما في صف القضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة القيام بخطوات عمليّة دفاعا عن الحق الفلسطيني، وضرورة فتح آفاق جديدة على مستوى التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال الفلسطنيين والتونسيين سواء في تونس أو أفريقيا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة في حي القصبة بالعاصمة تونس، سفير دولة فلسطين هائل الفاهوم.

بدوره، قال الفاهون إن اللقاء جاء تأكيدا للعمل المشترك والموحد من أجل تطوير العلاقات والدبلوماسية الفاعلة على الساحة الدولية، ومراكمة الحلول والبحث ضمن دبلوماسية فاعلة مشتركة على الساحة الدولية لدعم خطة ومبادرة الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعقد مؤتمر دولي للبحث في وضع آليات تنفيذ المرجعيات الدولية لحل الصراع في الشرق الأوسط، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

#تونس #الشعب الفلسطيني

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