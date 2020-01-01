وقفات احتجاجية بغزة رفضاً لإجراءات الأونروا وتقليصاتها

غزة /سما/

شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية أمام عدد من مراكز توزيع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بدعوة من دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضاً لإجراءات المنظمة الأممية وتقليصاتها اتجاه جموع اللاجئين.

واحتشد مناصرون للجبهة الديمقراطية، أمام مراكز التوزيع في معظم المخيمات والمحافظات بقطاع غزة، رافعين شعارات تحذر وكالة الغوث من المساس بالسلة الغذائية والاستمرار بتقليص خدماتها المقدمة للاجئين، وسط هتافات ترفض المساس بتلك الخدمات كون ذلك يمثل مساسا بحق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194.

ووجه المعتصمون أمام مراكز توزيع الأونروا مذكرة احتجاجية لمدير عمليات الوكالة بقطاع غزة ماتياس شمالي، تمثل دق ناقوس الخطر يعبرون فيها عن رفضهم لسياسة إدارة الوكالة ومدير عملياتها في القطاع.

وتلى متحدثون باسم الجبهة نص المذكرة خلال الوقفات المختلفة، داعين خلالها إدارة الأونروا للتوقف عن التلاعب بلقمة عيش الفقراء والمساعدات المقدمة لهم، وتوحيد السلة الغذائية في ضرب لأسس العمل الاجتماعي، ودون إعادة دراسة وزيارات ميدانية للاجئين وأوضاعهم في استهداف واضح للاجئين وحرمان آلاف الأسر من السلة الغذائية.

وطالب المعتصمون بالتعجيل في فتح مكاتب الخدمات الاجتماعية المغلقة منذ آذار / مارس 2020 بما يمكن إضافة الازواج والمواليد الجدد، وصرف مساعدات غذائية لأوسع شريحة من اللاجئين المتضررين جراء كورونا.

وطالب اللاجئون المعتصمون، إدارة الوكالة بالتعجيل في تزويد الطلبة والمعلمين بمتطلبات الصحة والسلامة وتوزيع الكتب واستكمال توزيع القرطاسية مع مراعاة أن الأسر في قطاع غزة غير قادرة على توفير حاجيات التعلم الإلكتروني.

وطالب المعتصمون بإعادة عمال البطالة وزيادة عددهم وتثبتهم بشكل دائم وتعويض العمال "بدل تقاعد".