إدارة سجن "عوفر" تنقل ثلاثة أسرى إلى عزل سجن "شطة"

رام الله /سما/

نقلت إدارة سجن "عوفر"، الأسرى: حسن شوكة، ووحيد أبو ماريا، وشاهر الحيح، إلى عزل سجن "شطة".

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن عملية نقلهم جاءت بعد شروعهم ومجموعة من الأسرى بإضراب إسنادي، لرفيقهم الأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ (80) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية في غاية الخطورة، تتفاقم مع مرور الوقت.

وكان أكثر من (30) أسيراً في سجن "عوفر" قد شرعوا بالأمس بإضراب مفتوح عن الطعام، إسناداً للأسير الأخرس في معركته ضد سياسة الاعتقال الإداري.

يذكر أن الأسرى وفي مختلف سجون الاحتلال شرعوا بخطوات احتجاجية، رداً على استمرار عزل مجموعة من الأسرى، ورفض الاحتلال تلبية مطلب الأسير الأخرس، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.