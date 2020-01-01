الشرطة تضبط سلاحاً ومواد مخدرة شرقي نابلس

نابلس /سما/

ضبطت الشرطة الليلة الماضية، سلاحاً وكمية من المواد المخدرة، خلال مهمة نفذتها شرطة المباحث في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة انه ومن خلال متابعة المباحث العامة لمشتبه بهم بحيازة أسلحة نارية ومطلوبين في عدة قضايا، قامت الشرطة بإسناد من الأمن الوطني والشرطة الخاصة بتفتيش منزل يعود لمطلوبين للشرطة، بعد استصدار المذكرات القانونية اللازمة للتفتيش.

وضبطت سلاحاً نارياً واداة تستخدم في تعاطي المواد المخدرة وكمية قليلة من مادة يشتبه انها مخدرة.

وأضافت أنها قامت بالتحفظ على السلاح والمضبوطات الأخرى لحين القاء القبض على المشتبه بهم.