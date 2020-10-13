قطعة دجاج تسافر إلى الفضاء.. احتفال غريب اختارته شركة أيسلندية في عيدها الـ50 (فيديو)

وكالات

في حادثة غريبة أرسلت شركة أيسلندية قطعة دجاج "ناغيت" في رحلة إلى الفضاء الخارجي لأول مرة احتفالاً بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس عملاق المحلات التجارية وتصنيع الدجاج "تشيكن ناغيت".

Out of this world ????



Supermarket chain Iceland sends chicken nugget into space to celebrate 50th anniversary https://t.co/Ft0PKqoSj8 pic.twitter.com/Ylu8WY4ygs — ITV Wales News (@ITVWales) October 13, 2020

فيما تداولت صحف أجنبية صوراً تُظهر قطعة الدجاج وهي في الفضاء، والتي يعتقد أنها الأولى على الإطلاق قد وصلت إلى ارتفاعات شاهقة جداً في الفضاء.

ووصل ارتفاع قطعة الدجاج إلى نحو 110 آلاف قدم (33528 متراً) فوق الأرض، كما وصلت وجبة الدجاج إلى ذروة ارتفاعها خلال ساعتين تقريباً من انطلاقها، حيث أظهرت الصور المتداولة وصولها إلى الغلاف الجوي العلوي لكوكب الأرض.

We don’t know who needs to hear this, but we sent the first ever chicken nugget into space today ????‍????



Why? We have no idea, but it was out of this world! ???? pic.twitter.com/XGmkT9ShBO — Iceland Foods ❄️ (@IcelandFoods) October 13, 2020

فيما استعانت الشركة بفريق من الخبراء في مجال الأرصاد الجوية، حيث تم إطلاق بالون خاص بالأرصاد الجوية يحوي بداخله ماد الهيدروجين لنقل الدجاج إلى الفضاء.

كما اعتمد الفريق على مركبة طيران بسيطة مزودة بالأساسات الصغيرة والبسيطة مع جهاز تتبع بالأقمار الصناعية وأنظمة دعم لتصوير ولتوثق الحدث.