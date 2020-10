قطعة دجاج تسافر إلى الفضاء.. احتفال غريب اختارته شركة أيسلندية في عيدها الـ50 (فيديو)

في حادثة غريبة أرسلت شركة أيسلندية قطعة دجاج "ناغيت" في رحلة إلى الفضاء الخارجي لأول مرة احتفالاً بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس عملاق المحلات التجارية وتصنيع الدجاج "تشيكن ناغيت".

فيما تداولت صحف أجنبية صوراً تُظهر قطعة الدجاج وهي في الفضاء، والتي يعتقد أنها الأولى على الإطلاق قد وصلت إلى ارتفاعات شاهقة جداً في الفضاء.

ووصل ارتفاع قطعة الدجاج إلى نحو 110 آلاف قدم (33528 متراً) فوق الأرض، كما وصلت وجبة الدجاج إلى ذروة ارتفاعها خلال ساعتين تقريباً من انطلاقها، حيث أظهرت الصور المتداولة وصولها إلى الغلاف الجوي العلوي لكوكب الأرض.

