الجيش الإسرائيلي: اقتحام موقعين للجيش السوري في الجولان وتدميرهما

القدس المحتلة /سما/

كشف الجيش الإسرائيلي، عن قيامه بعملية اقتحام لموقعين للجيش السوري شمال هضبة الجولان، وتدميرهما، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.



وقالت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت موقعين تابعين للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة الجولان، وقامت بتدميرهما.



وبحسب القناة، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إن الجيش نفذ هذه ليلة 21 سبتمبر الماضي، وزعم أن الجيش السوري كان يستخدم هذه المواقع بهدف الاستطلاع.



ولفتت القناة العبرية، الى أن جنود من وحدة "يهلوم"، تسللوا الى داخل الحدود السورية، وقاموا باقتحام الموقعين، وتدميرهما.



وأشارت القناة، الى أن الجيش الإسرائيلي، يعمل كل ما بوسعه، لمنع دخول عناصر حزب الله لمواقع الجيش السوري بمنطقة الجولان.