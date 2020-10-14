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رسالة من محمد بن راشد آل مكتوم إلى شيخة إماراتية

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من محمد بن راشد آل مكتوم إلى شيخة إماراتية



وكالات

بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، رسالة إلى شيخة إماراتية.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة بمنافسة فوز الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدته: "هذا نتيجة قيادتها بنجاح لحملة 10 مليون وجبة في بداية أزمة كورونا".

وتابع حاكم دبي بقوله "هند أقرب الناس إلى الناس، وأسرع الناس إلى الخير، نبارك للشيخة هند بن مكتوم على جائزتها".

#محمد بن راشد #الامارات #حاكم دبي #هند بنت مكتوم #هيئة الأمم المتحدة #أزمة كورونا #جائزة

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