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وزارة الصحة: تسجيل 4 حالات وفاة و532 إصابة جديدة بكورونا و602 حالة تعافٍ

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: تسجيل 4 حالات وفاة و532 إصابة جديدة بكورونا و602 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية (مواطن 57 عاماً من الخليل، ومواطن 72 عاماً من العبيدية بمحافظة بيت لحم)، إضافة إلى حالتي وفاة لمواطنتني في صور باهر والصوانة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 368 حالة في المحافظات الشمالية (103 الخليل، 22 جنين، 41 طولكرم، 6 قلقيلية، 1 سلفيت، 71 نابلس، رام الله والبيرة 29، أريحا والأغوار 93، طوباس 2 ) إضافة إلى 95 حالة في قطاع غزة، و139 في مدينة القدس

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (60)، محافظة نابلس (48)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (33)، جنين (55)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (15)، طوباس (18)، طولكرم (43)، قطاع غزة (110)، ضواحي القدس (11)، مدينة القدس (74).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #فلسطين #اصابات #وفيات

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