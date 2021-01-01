ما هي حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام التمثيل نهائيا؟

وكالات / سما /

حسم المنتج المصري عصام إمام، الجدل بشأن مسألة اعتزال شقيقه عادل إمام، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت عدة أحاديث بشأن خلود "الزعيم" للراحة واعتزاله الفن بصورة نهائية، مستشهدين بأنه أعلن عدم مشاركته في دراما رمضان 2021، وهو ما دعم الأحاديث بشأن اعتزاله.

وقال عصام إمام، في تصريحات صحفية، إن الشائعات التي بدأت في الانتشار عقب الإعلان عن عدم مشاركة الفنان عادل إمام في السباق الرمضاني 2021، لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أنه يرى أن الفن لا يوجد به ما يسمى كلمة "اعتزال".

وأردف شقيق عادل إمام، أن "الزعيم" لم يفكر في تلك الخطوة على الإطلاق، ولم يرد في ذهنه هذا الأمر، خاصة وأن الغياب عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل لا يعني اعتزاله، مفسرًا مسألة الغياب عن دراما 2021، يعود إلى انتشار فيروس كورونا، وأن الوضع الحالي غير مستقر على مستوى دول العالم أجمع.

وأكد عصام إمام، أن شقيقه عادل إمام يقرأ بعض السيناريوهات حتى يعود إلى السينما بعد غياب 10 أعوام، لافتًا إلى أنه يرغب في تلك الخطوة، وأنه لا يوجد حتى الآن عمل يجمعه بابنيه محمد ورامي إمام كما جاء على لسان البعض.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان عادل إمام، كان من خلال مسلسل "فالنتينو"، وتم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وشارك في بطولة "فالنتينو" إلى جانب عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وغيرهم.

وقدم عادل إمام، ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال، صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبد المجيد فالنتينو"، وواجه طوال الأحداث، مشاكل وأزمات تعرضت لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، كما دخل في قصص عاطفية عديدة في إطار تشويقي اجتماعي.