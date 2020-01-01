أم تبيع رضيعتها مقابل هذا السعر لشراء حذاء جديد

وكالات / سما /

ألقت الشرطة الروسية القبض على شابة عشرينية، قامت ببيع طفلتها البالغة من العمر أسبوعًا واحدًا فقط، في السوق السوداء، لسبب صادم كان من أجل شراء حذاء جديد لها.

صحيفة "ميرور" البريطانية نشرت تفاصيل الواقعة، وقالت إن مجموعة من الأشخاص أقنعوا الأم وتُدعى لويزا غادجييفا، البالغة من العمر 25 عامًا، بأنهم يريدون شراء الطفلة، فاستدرجوها إلى مقهى في وسط العاصمة الروسية موسكو، من أجل إتمام الصفقة، ثم قاموا بإلقاء القبض عليها ومن ثم إنقاذ الطفلة.

وأضافت الصحيفة البريطانية نقلًا عن الأم التي أرادت بيع طفلتها قولها، إنها "كانت تبحث عن أبوين لتبني طفلتها ووافقت على بيع الطفلة مقابل ثلاثة آلاف جنيه إسترليني (4 آلاف دولار أميركي)".

وقامت الشرطة باحتجاز غادجييفا في موسكو، بعد أن حاولت تسليم الرضيعة في مقهى بوسط المدينة.

وذكرت الصحيفة أيضًا، بأن غادجييفا ناقشت مع أختها كيف اختارت حذاء جديدًا لشرائه بمجرد بيع طفلتها، لكن الشرطة تدخلت، بعد أن حاولت مجموعة مناهضة للعبودية، إقناع الفتاة بعدم بيع طفلتها البالغة من العمر أسبوعًا واحدًا.

وقالت المجموعة: "حاولنا بكل وسيلة ممكنة أن نشرح لها أن الظروف السيئة والخطيرة تنتظر الطفلة".

وقالوا: "ذروة السخرية كانت مراسلتها مع أختها التي كانت تعرف كل شيء، وفيها ناقشت والدة الطفلة الأحذية التي ستشتريها لنفسها، بعد أن تبيع ابنتها".

وكشف رجال الشرطة عن أنه بعد استلام الأموال، قامت الأم بتسليم الطفلة إلى المشتري الذي كتب إيصالًا لها.

وتُظهر لقطات الشرطة غادجييفا، وهي تخفي رأسها خجلًا عندما استجوبها المحققون. وبحسب المعلومات، فقد قالت الأم لأحد المشترين: "لا تقل (تبيع) فهذا يبدو وقحًا..".

وذكرت الشرطة المحلية أن الأم العشرينية، اعترفت بالذنب بالكامل خلال الاستجواب ووجه إليها عدد من التهم.