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نتكلم أثناء النوم... هل هذا خطر وما السبب؟

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتكلم أثناء النوم... هل هذا خطر وما السبب؟



وكالات / سما /

تكلم بعض الأشخاص أثناء نومهم من دون ان يعوا ذلك ويتساءلون عما إذا كان هذا يدل على مشكلة خطرة أما لا. وفي هذا السياق تشير الدراسات الحديثة إلى أن التكلم أثناء النوم ليس أمراً خطراً وأنه يمكن أن ينتج عن بعض المشاكل القابلة للعلاج.

وفي هذا السياق يمكن التحدث عن التوتر، القلق، التعب وعدم النوم لساعات كافية، الاكتئاب، ارتفاع درجة حرارة الجسم، ممارسة الرياضة المكثفة في وقت متأخر من النهار وتناول بعض المحفزات النفسية.

ولهذا ينصح الخبراء الأشخاص الذين يتكلمون أثناء النوم ليلاً بالتخلص من العوامل التي تؤدي إلى ذلك ويشيرون إلى أنه من المهم الذهاب إلى السرير بعد التخلص من التوتر.

كذلك ينصحون بضرورة إطفاء التلفزيون وكل الأجهزة الذكية وتجنب خوض النقاشات الحادة وتناول المواضيع الخلافية قبل مدة قصيرة من موعد النوم.

ويشددون ايضاً على أهمية القراءة والاستماع إلى موسيقى هادئة والاستحمام بالماء الدافئ. إلا أنهم يذكرون في موازاة ذلك بأن التكلم أثناء النوم ليس مشكلة خطرة.

#النوم #الصحة #الكلام اثناء النوم

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