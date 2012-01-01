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الولايات المتحدة تغرم "تويتر" 100 ألف دولار

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تغرم "تويتر" 100 ألف دولار



وكالات / سما /

أكد المدعي العام الأمريكي بوب فيرغسون أن السلطات في ولاية واشنطن الأمريكية غرمت موقع "تويتر" بـ100 ألف دولار لانتهاكه قانون تمويل الحملات الفدرالية.

للمرة الثانية خلال أسبوع.. "تويتر" يسم تغريدة لترامب بإشارة "ضارة أو مضللة"

وقال: "الوصول المفتوح إلى المعلومات المتعلقة بالإعلانات السياسية له أهمية كبيرة لناخبين أحرار ومطلعين".

وأضاف: "سواء كنت صحيفة محلية أو شبكة اجتماعية دولية، يجب عليك الالتزام بقوانين تمويل الحملات الخاصة بنا".

وأشار النائب العام إلى أن "الشركة لم تتعقب الإعلانات السياسية المحلية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بين 2012، و2019 في انتهاك للقانون".

يشار إلى أنه في الفترة من 2012 إلى 2019 حصل موقع "تويتر" على 200 ألف دولار، مقابل إعلانات سياسية لمرشحين محليين على منصته.

 
 
#الولايات المتحدة #تويتر #غرامة

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