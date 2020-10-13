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عقب نشر رسالة دبلوماسية من بريد كلينتون بشأنها.. توكل كرمان ترد بالمثل.

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب نشر رسالة دبلوماسية من بريد كلينتون بشأنها.. توكل كرمان ترد بالمثل.



وكالات

ردت توكل كرمان، الناشطة اليمنية المتحصلة على جائزة نوبل للسلام، على المعلومات التي كشفها بريد هيلاري كلينتون بشأنها، بطريقة مماثلة.


ونشرت كرمان في تغريدة على حسابها في "تويتر" ما عدته بأنه مما لم تكشف عنه مذكرات هيلاري كلينتون.

وروت الناشطة اليمنية بكشف ما يمكن وصفه بسرين، حيث قالت: "في لقائي بها في وزارة الخارجية الأمريكية أثناء الثورة احتجيت على لقاء السفير الأمريكي بعلي عبد الله صالح، وعدتني أن لا يحدث ذلك مجددا، ثم أخبرتني ان السفير يرفض الآن الرد على اتصالاته وأن ذلك بتوجيه منها".

وكان بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون قد أظهر رسالة من شخصية مجهولة ورد فيها أن "كرمان قابلت كلينتون في يناير، قبل بدء الثورة بقليل، ومنظمتها، صحفيات بلا قيود تستلم تمويلا من الحكومة الأمريكية. وقالت (كرمان) اللقاء مع كلينتون رتبته السفارة الأمريكية. وأضافت: (لا أريد أن أصبح وزيرة خارجية، ولكنها مثلي الأعلى)"

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