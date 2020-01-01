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مشاهدة مباراة تشرين والوحدة بث مباشر كأس السوبر السوري 2020

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة تشرين والوحدة بث مباشر كأس السوبر السوري 2020



دمشق / سما

مشاهدة مباراة الوحدة وتشرين بث مباشر في نهائي كأس السوبر السوري 2020 التي تجري اليوم الثلاثاء على ملعب الحمدانية في محافظة حلب، مع حضور الجماهير.

مباراة تشرين والوحدة مباشر تعرض في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت دمشق وعمان والقدس وبيروت على القنوات الناقلة لهذه الموقعة الافتتاحية للموسم الرياضي الجديد.

وكان فريق تشرين قد تفوق على الوحدة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ركلات الجزاء عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل الوحدة آخر انتصار له على تشرين في دورة تشرين الكروية الودية التي تسبق انطلاق الدوري السوري كل عام، حيث فاز عليه آنذاك بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقرر الاتحاد السوري لكرة القدم، وجود الجماهير على مدرجات مباراة كأس السوبر بين الوحدة وتشرين، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب؛ جراء انتشار فيروس كورونا هناك.

وعمل الفريقان على تجهيز الحافلات التي ستنقل اللاعبين والجماهير إلى ملعب الحمدانية، فيما أعلن المدربان عن التشكيلة التي ستظهر في هذا اللقاء بشكل أساسي واحتياطي.

يشار إلى أن مباراة تشرين والوحدة مباشر تأتي في وقت تتجهز جميع الأندية السورية لبداية مرحلة جديدة من دوري الدرجة الممتازة والأولى في الفترة القريبة المقبلة.

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