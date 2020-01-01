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بلح مرشح لتعويض وادي في المصري البورسعيدي

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلح مرشح لتعويض وادي في المصري البورسعيدي



القاهرة / سما /

كشفت تقارير صحافية مصرية, عن تخطيط المصري البورسعيدي للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمد بلح لاعب السويق العماني, عقب اقتراب مواطنه محمود وادي من الرحيل لبيراميدز.

وذكرت التقارير, أن مسؤولي النادي المصري دخلوا في مفاوضات جادة مع بلح, للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية, ليكون خليفة وادي في الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بلح مع السويق عقب اختتام الدوري العماني, الذي تبقى عليه 3 جولات, ما يعني أن المصري لن يواجه أي عقبات حال أراد ضمه رسميا.

يشار إلى أن بلح انضم للسويق في النصف الثاني من الموسم, عقب فسخ عقده مع مواطنه صحم.

#محمد بلح #البورسعيدي #المصري البورسعيدي

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